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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبال حافل لمنتخب فرنسا من الجماهير.. والحزن يخيم على مبابي| صور

مبابي
مبابي

استقبلت الجماهير الفرنسية، لاعبي منتخب فرنسيا الأول لكرة القدم، في العاصمة الفرنسية باريس، بشكل حافل، رغم خسارته في مباراة ملحمية بنهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين مساء الأحد.

ورصدت عدسات المصورين ملامح الحزن على لاعبي المنتخب الفرنسي، ويتقدمهم النجم الشاب كيليان مبابي.

وخرج كيليان مبابي، نجم وهداف منتخب فرنسا، عن صمته عقب خسارة نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين، في المباراة التي جرت على ملعب لوسيل، مساء  الأحد.

ونشر مبابي، على حسابه بشبكة "تويتر"، صورة تجمعه بكأس العالم، وأثناء حمل جائزة هداف المونديال، وكتب عليها: "سنعود".

وفاز منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3)، على ملعب لوسيل.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن مبابي بات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل في نهائيين متتاليين للمونديال، بعد البرازيلي فافا في نسختي 1958 و1962.

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المنتخب الفرنسي باريس نهائي كأس العالم الأرجنتين كيليان مبابي

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