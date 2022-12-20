هشام ماجد وأحمد أمين يتعاقدان على فيلم سوبر زيرو

تعاقد الفنانان هشام ماجد وأحمد أمين على الاشتراك معا لأول مرة في بطولة فيلم سينمائي.

سوبر زيرو

الفيلم يحمل اسم "سوبر زيرو"، وفيه يلعب هشام ماجد دور سوبر هيرو، بينما يلعب أحمد أمين دور سوبر زيرو.

ولا يزال الفيلم في مرحلة التحضير، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن باقي أبطال العمل، واسم المخرج.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان هشام ماجد لتصوير دوره في الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة"، كما يستعد للعب بطولة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، من إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي، وفيه يلعب دور شخص يفقد ذاكرته.