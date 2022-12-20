زوج وبنات نانسي عجرم يشاركونها كليب "ياعيد ".. فيديو

طرحت الفنانة نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “ ياعيد" تزامناً مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية ، وأعياد الكريسماس ، وقد ظهر لاول مرة معها فى الأغنية زوجها وبناتها الثلاثة لأول مرة .

وقد حققت أغنية ياعيد للفنانة نانسي عجرم ما يقرب من ربع مليون مشاهدة ، بموقع يوتيوب بعد طرحها بأقل من 24 ساعة فقط .

وكانت قد أبدت الفنانة نانسي عجرم غضبها من إبعاد أفراد الأمن فى حفلها الأخير لشاب حاول الاقتراب من المسرح للتصوير معها، أثناء إحيائها حفلا بدبي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها، حيث سألت المنظمين عن شاب حاول الاقتراب من المسرح.

ووجهت نانسي خلال الفيديو كلماتها لأفراد الأمن قائلة: “الشاب ما عمل شي.. وين راح”، لتتصاعد بعدها أصوات الحاضرين دعماً للشاب.

ثم تابعت نانسي حديثها قائلة: بس ما عمل شي.. بليز خلي الشاب يرجع، حرام ما عمل شي الشاب بس بدو يتصور معي، هل هاد ذنبه".

أعمال نانسي عجرم :



حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.