غدا.. الأعلى للثقافة ينظم ندوة حول رسوم كتب الأطفال

ينظم المجلس الأعلى للثقافة - لجنة فنون الطفل، ندوة "رسوم كتب الأطفال"، يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 فى تمام الساعة الرابعة مساءً، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة؛ والدكتورة هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والكاتبة فاطمة المعدول، مقرر لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة 2022.

وتدير الندوة الكتابة فاطمة المعدول، ويشارك بها كل من: الدكتورة ريم علي هيبة، الفنانة التشكيلية والأستاذة بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وأحمد عبد النعيم، الفنان التشكيلي ومدير تحرير الأخبار المسائى.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة - لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، ينظم ندوة "التربية المعمارية: إحدى ركائز التربية الفنية في المناهج المدرسية"، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وتدير الندوة وتعقب عليها: الدكتورة سرية صدقي، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

ويتحدث في الندوة الدكتورة آية الخولي، مدرس العمارة بالجامعة الأمريكية وجامعة الطفل، والمهندس محمد هارون، مدرس مساعد بقسم العمارة - كلية الهندسة جامعة القاهرة.