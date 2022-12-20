السعودية تعلن وظائف جديدة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

للباحثين عن العمل ..

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية ، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وقالت الهيئة في بيان لها أن المسميات الوظيفية تتمثل في:

1- مدير مكتب الهيئة في مطار الملك فهد

يكون بـ “المؤهلات و الخبرات” التالية: “بكالوريوس كحد أدنى في التخصصات التالية: “الهندسة، الإدارة، وسنوات الخبرة 8 سنوات كحد أدنى، منها (4) سنوات كحد أدنى في قطاع النقل الجوي”.

2- مدير مكتب الهيئة في مطار الملك خالد

يتوافر به “المؤهلات و الخبرات التالية: “بكالوريوس كحد أدنى في التخصصات التالية: “الهندسة، الإدارة، سنوات الخبرة (8) سنوات كحد أدنى منها (4) سنوات كحد أدنى في قطاع النقل الجوي”.

وعن المهام والمسؤوليات العامة ، فقد ابانت الهيئة السعودية انها تتمثل في الإشراف على أعمال معاينة شحنات المواد المشعة والمواد النووية والمتعلقات النووية والواردة للمنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية بالمنطقة الإدارية وفق الإجراء المعتمد من الهيئة والتأكد من مطابقتها من تراخيص الاستيراد والتصدير الخاصة بالهيئة وكذلك ، مساندة أعمال التفتيش والزيارات الميدانية على الممارسات الإشعاعية عند الحاجة، والتنسيق مع الهيئة في حال رصد مخالفة استيراد أو تصدير أو عبور مواد مشعة أو أصــــــناف ملوثه بالمواد المشعة، أو مواد نووية أو المتعلقات النووية.

واشتملت المهام تنسيق أعمال الاستجابة الأولية لحالات الطوارئ الإشعاعية، ومتابعة حالة الوسائل التقنية للرصد والتحكم بالتداول غير المشروع للمواد النووية والمواد المشعة والأصناف الملوثة بالمواد المشعة، والتنسيق ومتابعة أعمال الهيئة مع الجهات ذات العلاقة.

وإعداد التقارير الدورية والخاصة بأعمال الفرع المكتب، ودعم اللجان المتعلقة بالمواد النووية والمتعلقات النووية والمواد المشعة بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية واللجان الأمنية بالمنطــقة.