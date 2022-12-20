وفاة المطرب البريطاني تيرى هال عن عمر 63 عاما

توفي الفنان البريطاني تيرى هال، اليوم الثلاثاء ، عن عمريماهز الـ 63 عاماً ، حيث كان يعد المطرب الرئيسي لفريق ذا سبيشالز الشهير .

ونعت سكا عبر موقع التغريدات العالمي توتير : " "بحزن شديد نعلن وفاة تيرى، صديقنا الجميل وشقيقنا وأحد ألمع المغنيين وكتّاب الأغانى ومؤلفى الأغانى الذين أنجبتهم هذه البلاد على الإطلاق، بعد فترة مرض قصيرة .

وأضاف التغريدة: تيرى كان زوجا وأبا رائعا وواحدا من ألطف وأطرف وأصدق النفوس، موسيقاه وعروضه تلخص جوهر الحياة.. الفرح والألم والفكاهة والكفاح من أجل العدالة، ولكن فى الغالب الحب".

يشار إلى أن “سكا” هو نوع موسيقي نشأ في جامايكا خلال الخمسينيات من القرن الماضي ، ومنه اشتق موسيقى الريغي والروكستيدي ، وأصبح معروفًا في المملكة المتحدة في أواخر السبعينيات ويحتوي على عناصر موسيقية أمريكية ، مثل الإيقاع والبلوز والجاز ومنطقة البحر الكاريبي ، مثل كاليبسو ومينتو. يحتوي على إيقاع سريع وملاحظات من القيثارة أو البيانو. الأدوات المستخدمة بشكل شائع في أغاني سكا هي القيثارة ، والباص الكهربائي ، والبيانو ، والأرغن ، والساكسفون ، والترومبون ، وكذلك البوق والطبل.