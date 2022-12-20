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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد فوكاس 2023 قريبا في مصر | تفاصيل

سيارة فورد فوكاس
سيارة فورد فوكاس

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من إصدارات شركة فورد للسيارات موديل 2022، ويوجد في السوق المصري الأن من طرازات فورد سيارة فورد فوكاس موديل 2022 وغيرها ، ولكن المثير للاهتمام هو أن السوق المصر ينتظر خلال الفترة القادمة طرح سيارة فورد فوكاس 2023 الجديدة من خلال وكيلها في مصر .
 

يستعد وكيل سيارات فورد في مصر لاستقبال سيارة فورد فوكاس موديل 2023 لتنضم لموديلات ايكوسبورت الوحيدة المتاحة من الشركة في الوقت الحالي موديل 2022 .

سيارة فورد فوكاس


ويعتزم وكيل فورد في مصر علي تقديم موديلات 2023 من طرازات فورد فوكاس للسوق المحلي بعد أن تأخر طرح السيارة في السوق المصري لفترة، وحتي الأن لم تعلن شركة فورد عن أي مواصفات خاصة بموديلات 2023 من سيارة فورد فوكاس.

سيارة فورد فوكاس

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سيارة فورد فوكاس

مواصفات محرك فورد فوكاس موديل  2022

تستمد سيارة  فورد فوكاس موديل 2022 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، وينتج قوه 120 حصان، وعزم أقصي للدوران 150 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، وتعتمد سيارة فورد فوكاس موديل 2022 علي نظام الدفع الأمامي.

سيارة فورد فوكاس

أسعار فورد فوكاس في مصر موديل 2022 المتواجدة الأن :

الفئة الأولي تقدم بسعر 470.000 ألف جنيه.

الفئة الثانية تقدم بسعر 490.000 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تقدم بسعر 500.000 ألف جنيه.

الفئة الرابعة تقدم بسعر 535.000 ألف جنيه.

 

فورد ايكوسبورت فوكاس فورد فوكاس موديل 2022 محرك فورد فوكاس

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