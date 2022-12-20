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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل أجنبي وإصابة صديقه إثر مشاجرة مع شركائهم بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

لقي أجنبي مصرعه اثر اصابته بطلق ناري واصيب صديقة في مشاجرة بينهما وبين ٣ أجانب أخرين بسبب خلافات مالية، وتمكن رجال الأمن بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة من القبض علي الطرفين وتسليمهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق .

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

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وتبين من التحريات التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية حدوث مشادة كلامية بين طرف أول 3 أشخاص بحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وآخر مصاب برش خرطوش بالرأس توفى أثناء إسعافه ، وبين طرف ثان 3 أشخاص بحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض "سنجة" وجميعهم يحملون جنسية اجنبية.

وتبين وجود خلافات مالية بين الطرفين تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة المذكور التى أودت بحياته.

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهـم الأسلحة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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