ليست من الذهب.. منتخب الأرجنتين يعود لبلاده بنسخة مقلدة من كأس العالم

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي انطلقت يوم 20 نوفمبر الماضي، واختتمت مساء أمس، الأحد 18 ديسمبر.

وكانت اللقطة التاريخية للبطولة هي لحظة رفع المنتخب الأرجنتيني اللقب الثالث في تاريخ التانجو بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

ووصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وقائده ليونيل ميسي، إلى مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس، عائدة من الدوحة، في تمام الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

منتخب الأرجنتين يعود لبلاده بنسخة مقلدة من كأس العالم.. ليست مصنوعة من الذهب

وحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يبلغ طول الكأس المصنوع من ذهب عيار 18 قيراط 36.8 سم ووزنه 6.175 كجم.

وتتكون القاعدة، التي يبلغ قطرها 13 سم، من شريطين من حجر الملكيت الأخضر شبه النفيس تم ترميمهما عدة مرات، وتم وضع طبقة جديدة من الذهب.

وبعد الترميم الأخير الذي تم في ٢٠٠٥، حيث قرر "فيفا" التوقف عن السماح للفريق الفائز باستعارة الكأس.

وسُمح في السابق لحاملي الكأس بعرضها في خزانة كؤوس الاتحاد الوطني قبل إعادتها إلى "فيفا" قبل نسخة كأس العالم التالية.

ومنذ عام 2006، لم تُمنح الكأس الأصلية للفريق إلا خلال حفل توزيع الجوائز الرسمي قبل أن يسترجعها موظفو فيفا، ثم يتم إعطاء البلد الفائز نسخة طبق الأصل من الكأس الأصلي.

وتوج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

وكان الوقت الأصلي والإضافي، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الأرجنتين وفرنسا بنتيجة 3/3، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوسيل.

ونجحت قطر في استضافة البطولة الأكثر تقارباً في المسافات في تاريخ كأس العالم، منذ انطلاق النسخة الأولى من المونديال عام 1930، حيث أتيحت الفرصة أمام المشجعين لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال المراحل الأولى من منافسات البطولة، واستقبلت الدولة أكثر من مليون و 400 ألف زائر على مدى 29 يوما.