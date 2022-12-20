محافظ قنا: وقف بطاقات التموين وصرف السماد والخبز للمتعدين على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، وقف بطاقات التموين وصرف السماد والخبز ومنع التعامل مع المراكز التكنولوجية للمتعدين على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقده صباح اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مجلس المحافظين الذي عُقد بالأمس عبر الفيديو كونفرانس، بشأن إزالة التعديات ومراقبة الأسعار وعمل معارض "أهلا رمضان"، والاستعداد لموسم الأمطار والسيول.

حضر فعاليات الاجتماع كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وجميع رؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد محافظ قنا، خلال الاجتماع، على رؤساء الوحدات المحلية للمدن بضرورة متابعة تقرير منظومة المتغيرات المكانية يوميا لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.

ووجه بإعداد تقرير يومي بحالات التعدي مُوضح به بيانات المتعدين الشخصية، تمهيدا لاتخاذ إجراءات فورية مشددة ضدهم، تشمل إيقاف بطاقات التموين الخاصة بهم، وحظر صرف الخبز والأسمدة المدعمة، وكذلك منعهم من إنهاء أي إجراءات ورقية داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، إلى جانب إزالة المخالفة، وإحالته إلى القضاء لتطبيق العقوبات التي نصت عليها تعديلات قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 164 لسنة 2022.

وقال محافظ قنا إن الموقف الحالي للتعديات على الأراضى الزراعية وفقا لما تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بلغ 1337 حالة تعدي بجميع مراكز المحافظة، وتمت إزالة 65 حالة فقط حتى الآن.

ووجه الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية سرعة إزالة التعديات التي لم يتم إزالتها حتى الآن، مطالبا بعمل تقرير شهري مجمع بحالات التعدي التي تم التعامل معها من قِبل الأجهزة المختصة، والإجراءات التي تم اتخاذها ضد المتعدين.

كما ناقش محافظ قنا، موقف توافر السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحلات بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع مباحث التموين لشن حملات يومية للتفتيش على السلع ومراقبة الأسعار، ومتابعة إعلان الأسعار على السلع خلال أسبوعين بحد أقصى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك، على أن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري، وأن يتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع مع الغرف التجارية وكبار التجار.

وحذر الداودى، التجار من احتكار أي سلعة غذائية، مؤكداً أنه سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومصادرة السلع، وبيعها في منافذ المحافظة بأسعار مخفضة جدا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ قنا أن المحافظة سوف تقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإقامة معارض "أهلا رمضان" مبكراً، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان الكريم تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية نحو التوسع في إقامة المزيد من تلك المعارض، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

