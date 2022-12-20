إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

أصيبت أسرة مكونة من زوجين و 4 من أبنائهما، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا دائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا دائرة المحافظة، نتج عنه إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة مكونة زوج وزوجته وأبنائهما، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.



على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بـ 3 سيارات إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي مستشفي العدوة المركزي بمحافظة المنيا لقربها من مكان الحادث وجاري تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.



وبالإنتقال والفحص تبين إصابة؛ "معبد.ع.م" 40 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وزوجته "كريمه.م.ع.ه" 36 عامًا، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، وأبنائهما جنا 6 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالرأس 5 سم، وهايدي 12 عامًا، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، و فاطمة 9 سنوات، مصابة باشتباه كسر في بالفخذ الأيمن، وعبد الرحمن 3 سنوات، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى.

نقلوا إلي مستشفي العدوة المركزي غرب محافظة المنيا لقربها من مكان الحادث وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.