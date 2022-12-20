تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ أمير مدحت _ أحمد العش _ عاصم صلاح _ أحمد توفيق

خط الوسط.. حسام الصانع _ محمد هلال _ محمود قاعود

خط الهجوم.. ناصر منسي _ كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _ إسحاق يعقوبو _ محمد لعبه _ رزاق سيسيه _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمد حامد _ أسامة فيصل _ أدهم حامد.