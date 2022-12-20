عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تحت الضغط.. إضراب الإسعاف وقطاع التمريض عن العمل والحكومة تستعين بالجيش

الإضرابات في بريطانيا
الإضرابات في بريطانيا - أرشيفية

تشهد هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أزمة متفاقمة هذا الأسبوع، حيث يستعد قطاع التمريض وعمال الإسعاف لتنظيم إضراب والتهديد بإجراء سلسلة من الإضرابات لأشهر قادمة.

ودعا الممرضون إلى إضراب اليوم الثلاثاء بعد إضراب أولي الأسبوع الماضي، ولدى الكلية الملكية للتمريض تفويض من الأعضاء لمواصلة تحركاتها لمدة ستة أشهر ما لم تُرفع الأجور، على الرغم من أنهم "لا يرغبون برؤية إضرابات مطولة"، وفقاً لما قالته باتريشيا ماركيز، مديرة المجموعة في إنجلترا، لـ"تايمز راديو".

الإسعاف ينضم إلى الإضرابات

وينضم عمال الإسعاف إلى إضراب الممرضين غدا الأربعاء، حيث يستعد الجيش لإرسال 600 سائق و150 شخصاً من موظفي الدعم لملء الفراغ، كما سيحل 625 عسكرياً آخر مكان شرطة الحدود خلال موسم الأعياد المجيدة.

وتضاف الإجراءات المشتركة، التي اتخذها الممرضون وعمال الإسعاف إلى أزمة متنامية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تعاني نقصاً في عدد الموظفين وقوائم انتظار طويلة للعمليات، حيث تواجه المملكة المتحدة اضطرابات عمالية على جبهات متنوعة خلال موسم العطلات، حيث يتخذ عمال البريد والنقل وغيرهم من العمال إجراءات مماثلة أيضاً.

بريطانيا توافق على خطة لطرد اللاجئين إلى رواندا

الأسرة مصدومة.. كلب يسافر من بريطانيا إلى دولة عربية عن طريق الخطأ

وخلال الأسبوع الماضي، أفاد الممرضون الذين يعتزمون الإضراب لـ"بلومبرج نيوز" بأنهم يلجأون إلى بنوك الطعام أو يأكلون طعاماً مخصصاً لمرضاهم، حيث يتقاضون رواتب تبدأ من 27,055 جنيها إسترلينياً (33,300 دولاراً) أو 32,466 جنيها إسترلينياً للمؤهلين حديثاً داخل لندن.

من جهته، حث ماكس بلين، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية على التخفيف من حدة موقفهم. 

توقعات بإضرابات آخري

وقال بلين للصحفيين: "نتوقع في ظل الوضع الراهن، اضطراباً في كلتا الحالتين، لكن لا يزال من مصلحة النقابات أن تتراجع عن موقفها". 

وأضاف: "نعتقد اعتقاداً راسخاً أن التضخم هو أكبر عدو يلتهم حزمة أجور الموظفين" ، مُشيراً إلى أن حكومته لا ترغب في "تضمين" التضخم في زيادات الأجور التي تواكبه.

وفي هذا الإطار، قام ستيف باركلي، وزير الصحة البريطاني، بجولة في مستشفى "كينجز كوليدج" King’s College)) في لندن امس الإثنين، حيث واجهته والدة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات مصابة بالتليف الكيسي، حيث أخبرته أنها شاهدت كيف يعمل الموظفون بجد ولساعات طويلة".

مع ذلك، خلال الزيارة، أكد أن الحكومة لن تتراجع عن العرض الذي أعلنت عنه في يوليو والذي يقر بزيادة متوسط أجر الممرضين بنحو 4%. بينما تطلب الكلية الملكية للتمريض زيادة بنسبة 19% ، ما يُعتبر أعلى بمقدار 5 نقاط مئوية من التضخم كما تم قياسه بواسطة مؤشر أسعار التجزئة.

بريطانيا التمريض الإسعاف قطاع التمريض عمال الإسعاف إضراب الممرضين الإضرابات في بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

مفاجأة وبتوصية إنفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

ماس كهربائي يلتهم شقة مطربة شهيرة.. تفاصيل

الراحة جاية في يناير.. 9 إجازات رسمية وبعدها نص السنة|بشرى للطلاب والموظفين

هنسرب امتحانات الإعدادية|شاهد أول ظهور لـ شاومينج في عهد الوزير رضا حجازي

موضوعات متعلقة

بريطانيا.. أول عملات ورقية بصورة الملك تشارلز الثالث

يشبه كورونا .. فيروس جديد يجتاح بريطانيا

بسبب تصريحاته.. روسيا توبخ رئيس وزراء بريطانيا وتحرض الأرجنتين ضده

ترشيحاتنا

"جائزة لمحبي النازية".. زيلينسكي وبوريل يثيران غضبا واسعا

مؤتمر صحفى لـ وزراء خارجية الأردن و العراق و فرنسا

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد شاهين بعد تعرضه لأزمة قلبية|خاص

مقتل 8 مدنيين في هجوم إرهابي بالعراق.. تفاصيل

الزراعة: مصر نجحت في رفع الحظر عن الحاصلات المصدرة لدول الخليج

فصل الشتاء يبدأ رسميا غدا.. وهيئة الأرصاد تحذر المواطنين: البسوا تقيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور طارق العريان |وصلة رقص لـ نسرين طافش ونيكول سعفان .. شاهد

نوع من الزيوت يخلصك من ألم المفاصل بدون أدوية

إطلالة جريئة لـ لاميتا فرنجية قبل الكريمساس.. صور

دواء شائع لخفض الكوليسترول يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام

فيديو

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

وفاء رغم الفراق.. أزواج وزوجات الفنانين لم يتجاوزا أحزانهم بعد رحيلهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ