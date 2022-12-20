تغييرات في خطي الوسط والهجوم بالزمالك أمام حرس الحدود

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيلة فريقه أمام حرس الحدود ، في المباراة التي ستنطلق على ملعب ستاد القاهرة في الجولة الـ8، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد فتوح - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – عمر جابر

خط الهجوم: يوسف أسامة – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي - حمزة المثلوثي - عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سامسون أكينولا - يوسف حسن.