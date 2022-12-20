مصري لأول مرة.. يوسف ناصر أفضل مصور هاو في العالم لعام 2022|فيديو

في سن مبكر استطاع يوسف ناصر، شاب في ال ١٩ من عمره حصد المركز الأول في مسابقة دولية للتصوير الفوتوغرافي، وفاز بلقب Young Amateur Photographer of the Year لعام 2022 فى المملكة المتحدة.

وذكر يوسف في لقاء مع صدى البلد، أنه شارك في المسابقة عن طريق مجلة Amateur Photographer وهى أقدم مجلة أسبوعية في المملكة المتحدة، عن ثيمات مختلفة مثل البورترية و تصوير السفر و تصوير الشارع و تصوير الأبيض والأسود.

ويدرس فى قسم التصوير بالمعهد العالى للسينما، بعدما ترك كلية الحقوق سعياً وراء شغفه في ذلك المجال، وسط دعم كبير منأسرته التي قدمت له المعدات اللازمة ليبدع ويحقق ذلك الإنجاز.

وتابع يوسف أن سعادته كانت عارمة لحظة تحقيقه لقب أول مصري عربي يفوز بالمسابقة المخصصة فقط للمصورين الهواة من سن 13-21 سنة، وذلك بعد منافسة قوية وسط العديد من الصور المقدمة.

وأشار إلى أنه تقدم بصور متنوعة في تلك المسابقة، تنقل جميها رسالة وفكرة وهوية معينة، ونالت المركز الأول صورة التقطت من مدينة القناطر الخيرية والتي تعد المدينة المحببة إلي قلبه في التقاط أجمل اللقطات.

وعن حصده للجوائز سابقاً، قال يوسف إنه حصل على جوائز من الجمعية الأمريكية للتصوير، وكأس التصوير الألماني، وجائزة فوجي فيلم مصر 2022، ونادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، ومسابقة الساقية للتصوير الفوتوغرافي.

ويحلم يوسف بتحقيق المزيد من الألقاب وأن يذكر اسمه في كل مسابقة دولية تقام ليشرف مصر بانضمامه لها، ويطمح أن يسلك مسار التصوير في حياته المهنية أيضاً لتصبح هوايته هي مصدر رزقه.