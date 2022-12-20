محمد أنور يطرح أغنية سيدى أنا .. فيديو

طرح الفنان محمد أنور نجم أغنية جديدة تحمل أسم :" سيدى أنا" عبر تطبيق تيك توك ".

وكان أعلن محمد أنور منذ أيام عن بداية تحضيرة لأغنية جديدة بعنوان سيدي أنا، وقال محمد أنور :"انتظروا أغنية سيدي أنا يوم الخميس القادم، وأتمنى أنها تحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، وهي من كلمات والحان سمير عفروتو وتوزيع زيرو والمفاجأة أنها من إخراجي، وتصوير شركه كومت.

https://vm.tiktok.com/ZMFnd8k7k/

ومن ناحية أخرى قدم أنور منذ فترة أغنية إنتوا كده كلكوا، وحققت رد فعل واسع وقت طرحها، كما أنه تعاقد مؤخرًا على المشاركة في فيلم جديد بعنوان البعبع، بطولة أمير كرارة ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وكان آخر أعمال أنور في الدراما مسلسل إسعاف يونس، الذي عُرض عام 2020، تأليف مصطفى عمر وإخراج معتز التوني، وشارك في بطولته سارة سلامة، محمد علي رزق، علي محارب، منة عرفة، وآخرين.

وعلى مستوى المسرح حقق أنور نجاحًا كبيرًا من خلال تقديمة مسرحية جوازة بالعافية، من تأليف أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد وآخرين.

وسبق وصرح محمد أنور قبل ذلك بأنه ينوي خلال الفترة القادمة تقديم العديد من الأدوار المختلفة بما فيها أدوار الأكشن