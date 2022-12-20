زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول كشف صدى البلد تفاصيل جديدة فى قضية مقتل مشرفة عمال بورسعيد داليا الحوشي ذات الأربعين عام على يد جارها القاصر حسين . م البالغ من العمر ١٤ عام بمعاونة نجلتها نورهان. خ ذات العشرين عام الطالبة بكلية التربية جامعة بورسعيد داخل منزل المجنى عليها بطريقة وحشية هزت ربوع مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص .

وجاءت التفاصيل التى تنفرد بها صدى البلد على لسان زميلة المجنى عليها فى العمل والسكن بمنطقة الفيروز فى محافظة بورسعيد بمدينة بورفؤاد ثريا، فى اتصال هاتفي خاص، أكدت خلاله أن المجنى عليها قبل الواقعة بعدة أيام وجدت نجلتها و الجار داخل منزلها برفقة نجلها الأوسط صديق الجانى وثارت غاضبة عليهما وقامت بطرد الجار المتهم فى القضية بالقتل ..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو