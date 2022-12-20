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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لافتتاحها بالعيد القومي لبورسعيد.. تكثيف الأعمال بمحيط مول الملابس المستعملة و23 يوليو

تكثيف الاعمال بمشروعات
تكثيف الاعمال بمشروعات بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء أعمال رصف ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمول الأوت ليت والجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، وذلك في إطار الحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمنطقة مجمع الأسواق ،  والتي أصبحت داون تاون بورسعيد،  وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع حي العرب.

تكثيف الاعمال بمشروعات بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمول والجراج المتعدد الطوابق ،  و التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل،  فضلا عن منع وضع أي اشغالات خارج المول والالتزام بالمساحات القانونية المحددة والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

تكثيف الاعمال بمشروعات بورسعيد

مول outlet الجديد،  يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية

 

وأكد محافظ بورسعيد أن مول outlet الجديد،  يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد،  خاصة في مجال الملابس المستعملة،  مؤكدا أن منطقة مجمع الأسواق أصبحت ملتقى للزائرين من جميع المحافظات ،  لافتا أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق و المحاور.

تكثيف الاعمال بمشروعات بورسعيد

تواصل العمل في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الخامسة بحي المناخ

 

كما أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الخامسة بحي المناخ،  والتي تشهد تطوير شامل للمرة الأولى من نوعها،  في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة والغير مسبوقة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية القديمة بما يتناسب مع الطفرة التنموية والخدمية التي تشهدها بورسعيد حاليا.

تكثيف الاعمال بمشروعات بورسعيد

وأشار اللواء عادل الغضبان، أن خطة تطوير المنطقة الخامسة بحي المناخ تشمل دهان واجهات العمارات السكنية، واعمال الأسلفت ورصف الطرق وكذلك فتح العديد من الشوارع، و صب البلدورات وانشاء الأرصفة الجديدة و رفع كفاءة الأعمدة القديمة وزرع كابلات كهرباء جديدة و إنشاء بالوعات مطر جديدة وتجهيز مسطحات للزراعة وأعمال التجميل بالمنطقة،  وزيادة معدلات الإضاءة.

تكثيف الاعمال بمشروعات بورسعيد

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  أن المنطقة  الخامسة تعد أحدث منطقة تشهد اعمال تطوير ورفع كفاءة بحي المناخ ، لافتاً أن بورسعيد تحقق حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير المناطق السكنية  توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات،  مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل وتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل في أسرع وقت، حيث تشهد المنطقة الخامسة بحي المناخ أعمال تطوير غير مسبوقة لإعادة المظهر الحضاري للمنطقة و تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين،  وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير المنطقة الخامسة بحي المناخ يأتي بالتوازي مع رفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بجميع الاحياء،  للارتقاء بحياة المواطنين،  وتقديم خدمات تليق بمواطني بورسعيد،  وتتماشى مع الواجهة الحضارية والجمالية للمحافظة على كافة الأصعدة.

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استمرار تطوير شارع ٢٣يوليو

 

وأعلن محافظ بورسعيد، عن استمرار تطوير شارع ٢٣يوليو، والذي يبدأ من أمام نادي العاملين بالمحافظة و الأحياء ببورسعيد و حتى استاد النادي المصري .

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الشارع في أقرب وقت.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل  توسعة وتجميل الطريق،  وإقامة بلدورات و إنشاء بالوعات للأمطار وأعمدة ديكورية حديثة و كابلات وتعديل شبكات مرافق بالكامل للمنطقة ،  مع إقامة عدد ٣ حارات مرورية يمينا ويسارا،  وذلك بالتوازي مع طول الطريق بالكامل، لتحقيق السيولة المرروية و النظام،  فضلا عن الواجهة الحضارية، ضمن أعمال التنمية التي جرت ببورسعيد في كافة القطاعات.

تكثيف الاعمال بمشروعات بورسعيد

اجتماعا لبحث الاستعدادات لاحتفالات  بورسعيد باعياد 23 ديسمبر

 

وكان محافظ بورسعيد عقد اجتماعا لبحث الاستعدادات لاحتفالات  المحافظة باعياد 23 ديسمبر

بحضور اللواء المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ  عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات واللواء ايمن جمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء محمد التايب مستشار المحافظة للعلاقات العامة.

واكد المحافظ بأن الاحتفالات سوف تليق بقيمة هذا الحدث الهام وتشهد افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة وكذلك إقامة العرض الفني بمشاركة الشباب والرياضة والتربية والتعليم وعدد من الجهات الاخري .

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وأكد محافظ بورسعيد على فخره بمعدل الانجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية ، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعى والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية ، لافتا إلى أن هناك اصرار على استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين  .

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