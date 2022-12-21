الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

سجّلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء انخفاضًا قويًا؛ بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها الخميس 15 ديسمبر الحالي، إذ عاد الجرام عيار 14 ليسجل 1,160 جنيه مرة أخرى بعد تخطيه مستويات قياسية.

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 480 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأحد الماضي إذ سجّل 14,400 جنيه، فيما سجّل اليوم 13,920 جنيهًا، بينما فقد 1280 جنيهًا مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

تراجع أسعار الذهب

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1,720 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 180 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 994 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1,160 جنيهًا.

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أسعار الذهب عالميًا

استقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1818 دولارًا وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب استقرارًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي31.1 جرام، 1,818.60 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

ونرجع للتعاملات المحلية من جديد ، إذ هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,989 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1740 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,491 جنيها، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,160 جنيها.

الذهب

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وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,989 بعد 2,143 جنيهًا للشراء الجمعة قبل الماضي.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1740 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,474 و 1,491 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المقبلون في الخطوبة والذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1720 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1740 جنيهًا.

وشهدت الأسعار صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1740 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى الكثير من المصريين بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1740 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء : 1,989 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1720 جنيهًا للبيع و 1740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,491 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,160 جنيهًا

الذهب

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 13920 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1818 دولارا.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتتغير أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالمصنعية من مكان لآخر، ويعود هذا التغير لاختلاف محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويهتم الكثير من المصريين بشكل يومي بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.