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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ستارلينك للإنترنت الفضائي تتجاوز مليون مستخدم نشط عالميًا

ستارلينك للإنترنت
ستارلينك للإنترنت الفضائي تتجاوز مليون مستخدم نشط عالميا

أعلنت شركة SpaceX أن خدمة Starlink ستارلينك للإنترنت الفضائي التابعة لها، قد تجاوزت مليون مستخدم نشط عالميا، حيث كانت الشركة قد دخلت في شراكة مع T-Mobile في أغسطس الماضي للسماح للهواتف الذكية بالاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية، كاختبار تجريبي. 

 

وبحسب موقع Mashable فإن الشراكة الأخيرة مع T-Mobile والتي سيتم تشغيلها بشكل رسمي  أواخر عام 2023 لجميع مستخدمي الهواتف الذكية، ستكون سببا بانضمام المزيد إلى قاعدة مستخدمي ستارلينك خلال الفترة القادمة. 

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كما ستساعد هذه الشراكة ستارلينك على حل مشكلة تخفيض السرعة للمشتركين الذين يتجاوزون حدودًا معينة للبيانات متجاوزين الحد الأقصى المسموح لهم به وفقا لفواتيرهم الشهرية، حيث قامت ستارلينك مؤخرا بإبطاء السرعة بشكل متعمد لتجبر المستخدمين دفع مبلغ إضافي لاستعادة سرعاتهم. 

 

وشهدت ستارلينك ارتفاعًا كبيرًا في عدد المشتركين بها، حيث كان للخدمة بالفعل حوالي 400 ألف مستخدم في شهر مايو الماضي، في حين أن انخفاض أسعار الاشتراكات  في أغسطس أغرى المزيد  للاشتراك.

 

وكان أكد رجل الأعمال، إيلون ماسك، المالك لشركة SpaceX إجراء محادثات مع عدد من المسئولين في شركة آبل الأمريكية بشأن إمكانية دعم هواتف آيفون بخدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي، لتتصل بالخدمة من خلال الأقمار الصناعية. 

 

وفي تغريدة له على موقع تويتر، قال إيلون ماسك : “لدينا محادثات واعدة مع شركة آبل لدعم هواتف آيفون بخدمة ستارلينك. فريق آيفون فريق ذكي للغاية." 

 

وتعد الصين من الدول الرافضة لفكرة عمل ستارلينك لديها حيث كانت قد كشفت تقارير أن السلطات الصينية أكدت رفضها القاطع لاقتراح  ماسك ببيع خدمة ستارلينك في الصين، بعد إعلانه اعتزام توفير الخدمة في إيران. 

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