ندوة البيئة فى التراث المصرى بآثار عين شمس..اليوم

تنظم كلية الآثار جامعة عين شمس ندوة بعنوان: البيئة فى التراث المصري اليوم الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرًا يحاضر فى الندوة عددا من أعضاء هينة التدريس بالكلية.

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت رعاية الدكتور حسام طنطاوى عميد الكلية والدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف الدكتورة سوسن عيسي المشرف على إدارة مشروعات البيئة وخدمة المجتمع والدكتورة .رشا المفتش مدير الإدارة تتشرف كلية الآثار.

وكان قد أعلنت اللجنة العليا المشكلة للإشراف على انتخابات اتحاد طلاب كلية الآثار بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور حسام طنطاوي عميد الكلية، نتائج انتخاب مجلس اتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م ، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وصرح الدكتور حسام طنطاوي بأن الانتخابات أجريت طبقا للجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات للعام الجامعى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه.

وأسفرت نتائج الانتخابات فوز الطالبة فاطمة محمود محمد برئاسة الاتحاد ، والطالب محمد محسن نائب رئيس الاتحاد.