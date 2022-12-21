الزمالك يغلق الباب أمام رحيل نجم الفريق المتألق .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك استقر على مصير يوسف أسامة نبيه جناح الفريق الأول بالنادي خلال الفترة القادمة بعد العروض التي وصلته في الفترة الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تلقى يوسف أسامة نبيه عدة عروض محلية للرحيل عن الأبيض خلال الميركاتو الشتوي القادم بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب مع الفارس الأبيض خلال الفترة الأخيرة".

وتابع:" البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق رفض بشكل قاطع فكرة الاستغناء عن يوسف نبيه خلال الفترة القادمة"، مشيراً إلى أن اللاعب من العناصر المهمة بتشكيلة المدرب البرتغالي.

وأضاف :" المدير الفني طلب من إدارة الزمالك تعديل عقد اللاعب وترضيته ماليا نظرا للأداء المميز الذي يقدمه مع أبناء ميت عقبة منذ تصعيده للفريق الأول".