أثناء احتفاله بالفوز.. شنق مشجع أرجنتيني بعلم بلاده

أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده الأرجنتين، لقى شاب يبلغ من العمر 22 عامًا حتفه خنقًا مشنوقًا بعلم بلاده، والذي كان يلفه على عجلة قيادة دراجته النارية في بوينس آيرس.

توفي الشاب سيباستيان أوسكار ماسيل على الفور بعد أن التف علم بلاده الأرجنتين حول رقبته وحجب عنه الأكسجين، أثناء الاحتفال بفوز بلاده بكأس العالم.

احتفال ينتهي بمأساة

كان سيباستيان يركب دراجته النارية هوندا XR 150cc في مدينة باهيا بلانكا في مقاطعة بوينس آيرس، على بعد حوالي 400 ميل جنوب العاصمة.

حيث كان يحتفل بنجاح الأرجنتين في نهائيات كأس العالم مع علم بلاده ملفوفًا على كتفيه.

ومع ذلك، تحطمت دراجة ماسيل بعد ذلك على الأرض وعلق العلم في المقود، وتوفي على الفور، وقالت الشرطة إن النظرية الأولية هي أنه تعرض للاختناق.

وقال بيان للشرطة المحلية: "يبدو أن الرجل مات عندما تم ربط علم أرجنتيني كان يرتديه حول رقبته من الدراجة النارية وخنقه حتى الموت".