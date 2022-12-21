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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جدة تعلن الاستنفار| تقلبات جوية وسيول وثلوج على السعودية بدءًا من اليوم

طقس
طقس

أعلنت أمانة محافظة جدة السعودية، رفع الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري وفقًا للتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات تمثلت في استنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة وتوزيع المهام على البلديات الفرعية ومراكز الإسناد وذلك في إطار تفعيل الخطة الموسمية.

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة أهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومواقع تجمعات المياه، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة إلى حالة مطرية بدءًا من مساء اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل.

وحسب ما ذكرته إمارة مكة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، فتشمل الحالة المطرية العاصمة المقدسة وجدة من مساء اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

تفاصيل التقلبات

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من مساء الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة.

وأوضح مركز الأرصاد في بيان صادر عنه أن التقلبات الجوية يصاحبها كل من هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة وتكون الصقيع، فضلًا عن تساقط الثلوج وارتفاع الأمواج.

وبشأن هطول الأمطار الرعدية، لفت المركز إلى أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق، يصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية.

ولفت إلى أنه يتوقع أن يبدأ تأثيرها من مساء يوم الأربعاء وتزداد من صباح يوم الخميس إلى يوم الجمعة، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتؤدي إلى جريان للسيول.

وأكد أن هذه التقلبات تشمل منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة). ومن ثم تمتد لتشمل (الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان).

جدة السعودية الحالة المطرية تقلبات جوية المملكة

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