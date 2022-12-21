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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل 7 سنوات.. مشجع يتوقع فوز ميسي بكأس العالم في 2022

قبل 7 سنوات.. مشجع
قبل 7 سنوات.. مشجع يتوقع فوز ميسي بكأس العالم في 2022

بينما كان المشجعون في جميع أنحاء العالم يأملون في نهاية قصة خيالية لواحد من أكثر لاعبي كرة القدم تتويجًا على الإطلاق، كان من الصعب التنبؤ بأن كأس العالم 2022 ستكون أخيرًا البطولة التي يفوز فيها ليونيل ميسي باللقب المنشود.

ورغم ذلك، ظهرت تغريدة من 21 مارس 2015 لمشجع توقع فوز ميسي بكأس العالم في 18 ديسمبر 2022، ليصبح "أعظم لاعب في كل العصور".

توقع مشجع يدعى «خوسيه ميغيل بولانكو» يعيش في دالاس بولاية تكساس الأمريكية النتيجة قبل 7 سنوات مما ترك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في دهشة.

يبدو هذا التوقع أكثر إثارة للاهتمام بالنظر إلى إقامة كأس العالم في روسيا 2018، وفي تلك البطولة ، خرجت الأرجنتين من دور الـ16 بعد خسارتها 4-3 أمام فرنسا المتوجة بالبطولة.

توقع غريب

وتم الإعلان عن قطر لاستضافة كأس العالم في عام 2010 وأصبحت البطولة الأولى التي تقام في الشرق الأوسط وخلال أشهر الشتاء.

كتب بولانكو في التغريدة المنشورة في عام 2015 يقول: "18 ديسمبر 2022، سيفوز ليو ميسي البالغ من العمر 34 عامًا بكأس العالم ويصبح أعظم لاعب في كل العصور، تحقق من تغريدتي مرة أخرى بعد 7 سنوات".

وكان الشيء الوحيد الذي أخطأ فيه بولانكو في تغريدة هو سن ميسي، فقد بلغ الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات 35 عامًا في 24 يونيو من هذا العام.

ميسي الأرجنتين كأس العالم تغريده كأس العالم قطر

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