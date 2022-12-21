مساعدات إضافية.. مسئول بالكونجرس يكشف هدف زيارة زيلينسكي إلى أمريكا

كشف مساعد في الكونجرس الأمريكي، عن هدف زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحتملة اليوم الأربعاء إلى واشنطن، في أول رحلة خارجية له منذ بدء الغزو الروسي على بلاده في فبراير الماضي.

هدف الزيارة

وأوضح المساعد لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن زيارة زيلينسكي وخططه لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونجرس تأتي بهدف إقناع المشرعين الأمريكيين بتضمين 45 مليار دولار كمساعدة إضافية لأوكرانيا في حزمة الإنفاق الأمريكية لعام 2023.

وأضاف: "يبدو أنها محاولة لزعزعة الكونجرس للحصول على أموال بقيمة 45 مليار دولار في الجلسة المشتركة يوم الأربعاء".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت في وقت سابق إن البيت الأبيض يخطط لعقد لقاء بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، كما سيلتقي أعضاء الكونجرس وقد يلقي كلمة.

وتعد زيارة زيلينسكي مفاجئة وتتزامن مع نية الإدارة إرسال حزمة مساعدة دفاعية جديدة للبلاد تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، وفقًا لما ذكرته صحيفة “جارديان” البريطانية نقلًا عن مصدرين مطلعين على التخطيط الجاري.

وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن الزيارة، التي لم يتم الانتهاء منها وظلت معلقة بشدة بسبب المخاوف الأمنية، ستكون أول زيارة لزيلينسكي خارج أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير الماضي.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الزيارة المحتملة أو إعلان بايدن أو إعلانات المساعدة الأمنية الجديدة.