عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدات إضافية.. مسئول بالكونجرس يكشف هدف زيارة زيلينسكي إلى أمريكا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

كشف مساعد في الكونجرس الأمريكي، عن هدف زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحتملة اليوم الأربعاء إلى واشنطن، في أول رحلة خارجية له منذ بدء الغزو الروسي على بلاده في فبراير الماضي.

هدف الزيارة

وأوضح المساعد لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن زيارة زيلينسكي وخططه لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونجرس تأتي بهدف إقناع المشرعين الأمريكيين بتضمين 45 مليار دولار كمساعدة إضافية لأوكرانيا في حزمة الإنفاق الأمريكية لعام 2023.

وأضاف: "يبدو أنها محاولة لزعزعة الكونجرس للحصول على أموال بقيمة 45 مليار دولار في الجلسة المشتركة يوم الأربعاء".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت في وقت سابق إن البيت الأبيض يخطط لعقد لقاء بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، كما سيلتقي أعضاء الكونجرس وقد يلقي كلمة.

وتعد زيارة زيلينسكي مفاجئة وتتزامن مع نية الإدارة إرسال حزمة مساعدة دفاعية جديدة للبلاد تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، وفقًا لما ذكرته صحيفة “جارديان” البريطانية نقلًا عن مصدرين مطلعين على التخطيط الجاري.

وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن الزيارة، التي لم يتم الانتهاء منها وظلت معلقة بشدة بسبب المخاوف الأمنية، ستكون أول زيارة لزيلينسكي خارج أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير الماضي.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الزيارة المحتملة أو إعلان بايدن أو إعلانات المساعدة الأمنية الجديدة.

الكونجرس الرئيس الأوكراني أوكرانيا الكونجرس الأمريكي زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني: الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل عيون موهبة الاتحاد

نجم الزمالك : لن أشجع الأهلي في المونديال والمركز الثالث ليس إنجازًا

صفعة جديدة.. لجنة بالكونجرس تصدم ترامب بشأن سجلاته الضريبية

كاديلاك تخفض أسعار سيارتها الفاخرة الجديدة Lyriq | صور

سبب مفاجئ.. رضا عبدالعال يكشف سر رحيل زكريا الوردي عن الزمالك

أحمد عيد عبدالملك: ميسي أفضل من سافيو وكنت أتمنى انتقاله للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشور فاكهة مهملة لها فوائد خارقة لإنقاص الوزن ومحاربة السرطان

ستصدمك .. أطعمة احذري غسلها قبل الطهي

ملك زاهر تثير ضجة على الانستجرام في أحدث ظهور لها

أثناء احتفاله بالفوز.. شنق مشجع أرجنتيني بعلم بلاده

فيديو

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ