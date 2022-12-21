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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك: سأستقيل فور العثور على شخص أحمق بما يقبل هذا المنصب

إيلون ماسك: سأستقيل
إيلون ماسك: سأستقيل فور العثور على شخص أحمق بما يكفي

قال رجل الأعمال، ومالك تويتر الجديد، إيلون ماسك إنه سيستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لـ تويتر بمجرد العثور على شخص "أحمق بما يكفي". 

 

وفي تغريدة مثيرة للجدل قال إيلون ماسك: “سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ تويتر، بمجرد أن أجد شخصًا أحمق بما يكفي لتولي هذا المنصب، وسأقوم فقط بإدارة الفرق المختصة بـ السوفت وير والخوادم”. 

 

وتأتي هذه التغريدة ردًا على نتيجة الاستطلاع الذي دعا إليه ماسك نفسه للتصويت حول ما إذا يجب أن يستمر في منصبه في تويتر، أم يترك المنصب. 

إيلون ماسك: سأستقيل فور العثور على شخص أحمق بما يكفي

وانتهت نتيجة التصويت بأغلبية تخطت 57 % من المستخدمين الذين قالوا "نعم بأن عليه أن يتنحى، وبإجمالي عدد مشاركين في الاستفتاء تخطى 17 مليون مستخدم. 

 

وأكد ماسك في تغريدته أنه “سيلتزم بنتائج التصويت”، فيما كان قد وعد المستخدمون بأنه “من الآن فصاعدًا ، سيكون هناك تصويت على التغييرات الرئيسية في السياسة الخاصة بـ تويتر”.  

 

ومنذ ساعات أفادت تقارير بأن ماسك، يبحث عن رئيس تنفيذي جديد خلفا له، حيث أخبرت مصادر مضطلعة على الأمر شبكة CNBC الأمريكية أن إيلون ماسك في رحلة بحث عن خليفة له في تويتر، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه ضمن تغريدة له أنه "لا يوجد خليفة" وأنه “لا أحد يريد الوظيفة التي يمكنها إبقاء على تويتر على قيد الحياة بالفعل”.

 

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