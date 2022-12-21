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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بابتسامة مشرقة.. زوجة أحمد السقا تخطف قلوب متابعيها |شاهد

مها الصغير
مها الصغير

شاركت الإعلامية مها الصغير، متابعيها بصورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت زوجة النجم أحمد السقا بإبتسامة مشرقة مرتدية بليزر انيقا باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا أبرز جمال ملامحها، وحازت الصور علي إعجاب متابعيها.

 

انضمت الإعلامية مها الصغير إلى مذيعات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا. 


برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين.

 
وتتنوع فقرات البرنامج بين الفقرات الخدمية التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كافة المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش كافة الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

 

الجدير بالذكر أن الإعلامية مها الصغير قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة، من بينها it's show time  وأجرت حوارات فنية هامة مع نجوم هوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.

 

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IMG_٢٠٢٢١٢١٩_١٣٥٨٥٤
بإبتسامة مشرقة مها الصغير زوجة أحمد السقا برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا الإعلامية مها الصغير تخطف قلوب متابعيها

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