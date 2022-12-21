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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لرئيس مدينة الحسنة لمتابعة سير العمل في القرى

لقاءات رئيس الحسنة
لقاءات رئيس الحسنة مع المواطنين بالقرى

تفقد المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  عدد من قرى المركز، لمتابعة سير العمل ،  حيث شملت الجولة زيارة  لقرية المنبطح التابعه لمركز الحسنة ،تلاها جولة تفقدية لعدد من المصالح الحكومية بقرية القسيمة، وبرفقته  محمد أحمد المغربي   سكرتير عام المركز والمدينة  ،  تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي لمحافظ شمال سيناء، بشأن  متابعة مدي الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية،  وكذلك التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية بكل حزم لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة تم المرور علي دائرة الوحدة المحلية بقرية المنبطح وتم الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف لمتابعة مدي انتظام العاملين وشدد علي ضرورة العمل علي تلبية متطلبات المواطنين ،كما تفقد المعهد الديني بالقرية.

 

الأعمال الجارية

 

و شملت الجولة التفقدية  أيصا، المرور علي قرية القسيمة حيث تم تفقد  الوحده المحلية بالقرية وتم تفقد الأعمال الجارية التي يتم إنشاؤها بالوحده المحلية ،كما تم المرور أيضا علي مركز الشباب والرياضة بقرية القسيمة وتجمعي ( إصرام ، والوادى ) وذلك للوقوف على مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين والعمل علي تطوير تلك الخدمات بما يضمن تحقيق الحياه الكريمه لجميع المواطنين بتجماعات قري المركز والمدينة.

كما  التقي أثناء الجولة التفقدية ببعض مشايخ وعواقل قرية القسيمة للتعرف علي الاحتياجات الخاصة بالمواطنين والمشاكل التي تواجههم للعمل علي حلها ووضع الحلول.

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الحسنة جولة تفقدية قرى العمل

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