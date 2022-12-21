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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. ديشامب قد يبقى مدربا لفرنسا حتى مونديال 2026

صدى البلد

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن كواليس عقد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب الديوك، الذي سينتهي بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن ديشامب ربح 3 ملايين يورو هذا العام من راتبه الشهري والمكافآت وكذلك نسبته من حقوق الصورة.

وأوضحت أن الراتب الأساسي لديشامب في عقده الحالي، زاد إلى 2.5 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الاتحاد الفرنسي، نويل لو جريه وديشامب في يناير المقبل، للتفاوض حول توقيع عقد جديد، من المحتمل أن يستمر حتى كأس العالم المقبل.

ولفتت إلى أن المدير الفني لمنتخب فرنسا يحصل على 22 ألف يورو عن كل مباراة، نسبته من حقوق الصورة، مثله مثل لاعبي الفريق، ما يعني أنه حصل على 220 ألف يورو، لأن منتخب فرنسا يلعب 10 مباريات كل عام.

ونوهت ليكيب أيضا إلى أن تأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم 2022، من شأنه أن ينعش مكاسب ديدييه ديشامب، حيث سيحصل على 290 ألف يورو، نسبته من مكافأة مالية قدرها 8.47 مليون يورو سيحصل عليها اللاعبون والجهاز الفني. 

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