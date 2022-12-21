ضبط سيدتين تديران صفحة على فيس بوك لممارسة الرذيلة في الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الصفحة، وهما سيدتان، لإحداهن معلومات جنائية، مقيمتان بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحويان العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطهما الآثم.

وبمواجهتهما، أقرتا بقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مُقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.