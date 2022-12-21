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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ20 مليون جنيه| صور

المتهمين والمخدرات
المتهمين والمخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني- الأمن العام - الأمن المركزى) ومديرية أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة بحملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة (الضبعة- مطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأمكن ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة) حال تواجدهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (1490 طربة لمخدر الحشيش وزنت 203 كيلو جرام- 66 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- 3 بنادق آلية و 6خزائن وعدد من الطلقات النارية لذات العيار- سيارتين- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12  كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(20,350,000 عشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

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