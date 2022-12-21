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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ببيت ثقافة المنزلة بالدقهلية

صدى البلد

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث نظم بيت ثقافة المنزلة محاضره بعنوان "أهم ما يميز اللغة العربية احتفالا باليوم العالمي للغة العربية"، حاضرها الشاعر ابراهيم حسان أوضح أن اللغة العربية تمتاز عن غيرها من اللغات بكونها لغة القرآن الكريم، دستور الدين الإسلامي، ولغة العبادات والعلوم والآداب الإسلامية، لقد نزل بها الوحي الإلهي، دون بها الحديث الشريف، وعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها والسيرة النبوية والتاريخ، وغيرها من العلوم الإسلامية.

نظمت مكتبة شبراويش محاضرة بعنوان "مكافحة الإدمان" بمدرسة شبراويش الإعدادية للبنين، حاضرها بلال شعبان منسق عام البرامج بصندوق مكافحة الإدمان بالدقهلية واسلام ابراهيم عوض منفذ البرنامج، تناولا نواع المخدرات وكيفية تعاطيها وطرق علاجها وعمل التوعية اللازمة للوقاية من الأضرار التي تتسبب فيها ودور صندوق مكافحة الإدمان بالدقهلية وفريق العمل المنفذ للبرامج الخاصة بتوعيه الشباب.

 

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نفذ بيت ثقافة اجا  فقرة اكتشاف مواهب بمدرسة عنايت عرفان الاعدادية بالديرس شارك فيها الموهبة سلمى محمد الدومانى، وورشة فنية ببيت ثقافة اويش الحجر نفذها نجاتي ذكي، واكتشاف مواهب بمكتبة دماص نفذها وليد متولي، ومواهب فى الانشاد الديني بمكتبة أتميدة للمنشد محمد سمير، ويوم ثقافي يتضمن مسابقات بحضانة خالد بن الوليد بقصر ثقافة البرامون نفذها عزيزة الشناوي.

نظم بيت ثقافة دكرنس محاضرة بعنوان "بدائل التأثر الاجتماعي" بمركز شباب القليوبية، حاضرها محمد موسى أوضح أن المطابقة أو التوافق هو نوع من التأثير الاجتماعي يُعرَّف بأنه تغيير في المعتقد أو السلوك الإنساني؛ وذلك استجابة لضغوط اجتماعية حقيقية أو متخيلة أو ضغوط نفسية، ويُعرف أيضًا باسم تأثير الأغلبية، يتمثل هذا النوع من التأثير الاجتماعي في وضع الأدوار الاجتماعية التي تعبر عن الدور الذي يلعبه الناس كأعضاء في مجموعة اجتماعية، ومن ثم تحديد الهوية.

نظم قصر ثقافة الطفل بالمنصورة محاضرة بعنوان "الطفل العربي والأدب الشعبي" ، بمدرسة السيدة خديجه الإسلامية، نفذها د. سميه عوده تناولت أهمية الحكايات الشعبية في تطوير ثقافه الطفل  حيث تعمل علي تبلور خياله وتربط الطفل بتاريخ أمته وابطالها فيتمني الطفل أن يشبهم وانها كانت تمثل جهازا إعلاميا فريدا للطفل وتحدثت عن بعض الحكايات الشعبية وما لها من اهميه للطفل والمجتمع ومنها حكاية " عنترة، الف ليله وليله، الشاطر حسن، السندباد البحري".

نفذ بيت ثقافة طلخا ورشة حكي عن السلام، نفذها ايمان جمال وتحدثت عن معنى السلام انه حاله من الأمان والاستقرار تسود العالم وفعل سلم يعني امان من كل ما يؤذيه والسلام عكس الحرب والدمار والسلام اسم من أسماء الله الحسنى وينتج عنه التطور والازدهار للجميع.

اللغة العربية قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الإنشاد الديني الدين الإسلامي

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