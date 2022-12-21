أزمة راغب علامة مع زوجة السفير وخناقة إليسا وزياد برجي تعرف على أزمات الفنانين 2022

شهد عام 2022 العديد من الأزمات بين النجوم العرب وكان هناك بعض الأزمات التى كانت حديث الساعة وتصدرت التريند المصري والعربي وكان أهمها أزمة راغب علامة مع زوجة السفير العراقي.



أزمة راغب علامة وزوجة السفير

وتعود الأزمة إلى تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صور نشرها المطرب اللبناني راغب علامة، تجمعه بزوجة السفير العراقي بالأردن وزوجها، وتظهر زوجة السفير ملتصقة بالمطرب بصورة غير لائقة، أثارت الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تسببت في أزمة دبلوماسية للسفير، وسط مطالب بإقالته.

صورة راغب مع زوجة السفير سبب الأزمة

رد راغب علامة على انتشار هذه الصور

وحرص راغب علامة على توجيه رسالتين إلى الجمهور بعد انتشار هذه الصور الأولى هي للعراق والعراقيين قائلا: " تربطني علاقة عائلية قديمة مع السفير العراقي بالأردن، خصوصا أنه سفير دولة مثل العراق، مضيفا أن العراق بلد الكرم والذوق والثقافة وليس بلد التعصب، وإذا كانت للضجة التي أثيرت بسبب خلفية أخرى، فلا دخل لنا فيها، مشيرا إلى أنه فنان ويلتقط الصور مع كل من يحبه".

وعن ردود الأفعال السيئة التي تلقاها بشأن الصور، قال راغب علامة في رسالته الثانية: " فليعودوا إلى قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إن أشر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس إتقاء شره".

أزمة ميريام فارس وفارس كرم

ومن أهم الخلافات التى شهدها الوسط الفني العربي خلال عام 2022 الخلاف الذى وقع بين ميريام فارس وفارس كرم والذى وصل إلى ساحة المحاكم.

بداية الأزمة



وبدأت الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس في يوليو الماضي بعد أن تم إلغاء حفل كان من المقرر أن يقوم الطرفان إحياءه في السعودية إلا أنه تم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة ، وقيل آنذاك أن الأمر يعود لعدم جاهزية المسرح ، قبل أن تنتشر شائعات بأن إلغاء الحفل جاء بسبب خلافات بينهما.

بوستر الحفل سبب الأزمة

وحينها خرجت ميريام فارس وأوضحت قائلة: مفيش خلاف بيني وبين فارس كرم وأنا أكيد مقصدش أي إساءة له، وفارس خيرة الشباب وبعتذر منه إذا زعلان مني، وهيكون فيه حفلة لينا الفترة المقبلة”.

وعلي ما يبدو أن الاحتقان بين الطرفين ظل مستمرا ، حيث عادت الأزمة من جديد بشكل أعنف من حيث التصريحات بسبب وضع صورة ل ميريام فارس بحجم أكبر من فارس كرم وهو ما جعل الأخير يعلن عن غضبه، وعلق في أحدي البرامج قائلا : "مش رح رد على نفسيات محمضة" ليعلق المذيع قائلًا: "هالقد؟" فيرد كرم قائلا: “أي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".

رد ميريام فارس

ومن جانبها علقت ميريام فارس قائلة: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

أزمة إليسا والملحن زياد برجي

وشهد أيضا الوسط الفني خلال عام 2022 أزمة جديدة جمعت المطربة إليسا بالملحن زياد برجي بسبب أغنية بطير بعد تغير أسمها لأنا وبس، والتى طرحها زياد بصوته فى عيد زواجه كهدية لزوجته وهو الأمر الذى أغضب إليسا لكون الأغنية ملكها على حد تعبيرها، مشيرة أنها حاصلة على كافة التنازلات التى تثبت صحة كلامها.



اليسا مع زياد برجي



سبب الأزمة بين إليسا وزياد برجي

وتعود الأزمة بين إليسا وزياد برجي عندما أعلن زياد برجي عن طرحة أغنية بطير بصوته فى عيد زواجه مؤكداً انه اتفق مع اليسا على ذلك ، باعتباره مؤلف الاغنية .

وقال زياد برجي : موضحا:" لما عجبت إليسا أعطتها الأغنية من كل قلبي باتفاق خاص شفهي أمام الله بيني وبينها". وتابع زياد برجي في تصريحاته للبرنامج التلفزيوني: "كنت ناوي أنزل هالأغنية بصوتي، لإن إليسا بتعرف إنها كانت معمولة لزوجتي ولعيد زواجنا، وكنت ناوي أنزلها بعد 6 شهور، وبما إن الشئ اللي صار بيني وبينها ورح يبقي هيك أمام الله، قررت أنزل الأغنية بعيد زواجنا 11 سبتمبر".

وقال زياد برجي فى تصريحات تليفزيونية :" بتحداها تطلع تقول للعالم شو صار.. أنا حليت أموري معك يا إليسا على التليفون مثل أي صديق عاتب وقطع علاقته بصديقه".

رد إليسا على زياد برجي

وبعدها أصدرت إليسا بيانا عبر حسابها على فيسبوك بعد تعدي زياد برجي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنية أنا وبس.

وأكدت أن زياد برجي وأحمد ماضي قدما تنازلات عن حقوق ملكية الأغنية وأكدت أن لديها مستندات تؤكد عدم شرعية نشر أغنية وبطير، وأنها أيضا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي.