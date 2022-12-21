عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صور|بصحبة الديباني.. ماكرون يحتفل بعيد ميلاده الـ45 في الأردن

صدى البلد

في الوقت الذي يحتفل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعيد ميلاده الخامس والأربعين، وفي ختام زيارته للأردن، قام ماكرون بزيارة إلى مدينة جرش الأثرية شمال المملكة.

وتحدث مع عدد من السياح البريطانيين الذين تفاجأوا بتواجد ماكرون في المدينة الأثرية التي تبعد حوالى 51 كيلومترا شمال العاصمة عمان إليه، وقال أحدهم "نأسف على (نتيجة) المونديال"، قبل أن يطلب منه إلتقاط صورة سيلفي.

قال سائح بريطاني آخر كان يقف على بعد أمتار قليلة "أنا آسف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يكن يريد الكثير منا حصول ذلك".

ويضم الموقع الذي يمتد من العصر الهلنستي إلى الأمويين، مجموعة استثنائية من المعابد والسلالم الضخمة والمسارح والأعمدة التي أكسبته أيضًا لقب موقع "الألف عمود".

فرح الديباني

ورافق الرئيس الفرنسي في زيارته المطربة المغنية الأوبرالية المصرية فرح الديباني التي أدت النشيد الوطني الفرنسي في نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين، حيث غنت بضع مقاطع من أوبرا مسرحية "كارمن" فوق أحد مسارح جرش المخصص للشعر.

وقبل عودته إلى باريس، عقد الرئيس الفرنسي لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورحبا خلاله خلاله بـ "نجاح" المؤتمر الإقليمي الذي نظم أمس الأول لدعم العراق.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني ان الملك عبد الله بحث في قصر الحسينية في عمان مع ماكرون "التحديات في العراق وسوريا ولبنان، بالإضافة أيضا إلى القضية الفلسطينية".

ماكرون الديباني الأردن فرح الديباني بغداد الرئيس الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

فضيحة عمارة 1 | حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تراجع 180 جنيهًا.. هبوط تاريخي لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

خالد الغندور يكشف: الزمالك كان سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

استشكال مرتضى منصور.. حكم عاجل فى قضية أموال الزمالك

ترشيحاتنا

إخطار الإنتربول لإدراج معتز مطر ومحمد علي وناصر على النشرة الحمراء

بقوة الدولار.. انهيار الروبل الروسي لأدنى مستوى منذ مايو 2022

افتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية في 2022

حشيش وقنب.. المعمل الكيماوي يثبت احتواء مضبوطات منة شلبي على مخدرات

المرأة الأولي فى حياة هداف المونديال| من هي فايزة العماري والدة كيليان مبابي| شاهد

الخارجية السعودية تدعو أفغانستان للتراجع عن قرار منع الفتيات من التعليم الجامعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة جريئة.. ناهد السباعي تستعرض جمالها في ظهورها الأخير| شاهد

بعد فيديو خطبتها المفاجئ.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ نور إيهاب

كاجوال لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها على إنستجرام | شاهد

جمال شعبان يحسم الجدل حول القهوة.. ويوضح الكمية المطلوبة يوميا

فيديو

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

قَلَب العربية.. محمد عشوب يكشف سر عدم اكتمال زواج نجلاء فتحي وأحمد زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ