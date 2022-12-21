صور|بصحبة الديباني.. ماكرون يحتفل بعيد ميلاده الـ45 في الأردن

في الوقت الذي يحتفل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعيد ميلاده الخامس والأربعين، وفي ختام زيارته للأردن، قام ماكرون بزيارة إلى مدينة جرش الأثرية شمال المملكة.

وتحدث مع عدد من السياح البريطانيين الذين تفاجأوا بتواجد ماكرون في المدينة الأثرية التي تبعد حوالى 51 كيلومترا شمال العاصمة عمان إليه، وقال أحدهم "نأسف على (نتيجة) المونديال"، قبل أن يطلب منه إلتقاط صورة سيلفي.

قال سائح بريطاني آخر كان يقف على بعد أمتار قليلة "أنا آسف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يكن يريد الكثير منا حصول ذلك".

ويضم الموقع الذي يمتد من العصر الهلنستي إلى الأمويين، مجموعة استثنائية من المعابد والسلالم الضخمة والمسارح والأعمدة التي أكسبته أيضًا لقب موقع "الألف عمود".

فرح الديباني

ورافق الرئيس الفرنسي في زيارته المطربة المغنية الأوبرالية المصرية فرح الديباني التي أدت النشيد الوطني الفرنسي في نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين، حيث غنت بضع مقاطع من أوبرا مسرحية "كارمن" فوق أحد مسارح جرش المخصص للشعر.

وقبل عودته إلى باريس، عقد الرئيس الفرنسي لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورحبا خلاله خلاله بـ "نجاح" المؤتمر الإقليمي الذي نظم أمس الأول لدعم العراق.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني ان الملك عبد الله بحث في قصر الحسينية في عمان مع ماكرون "التحديات في العراق وسوريا ولبنان، بالإضافة أيضا إلى القضية الفلسطينية".