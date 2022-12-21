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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في الدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

أكد  السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق لضبط المخالفين، وذلك تحت إشراف على حسن مدير عام شئون التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

وشكلّت مديرية تكوين الدقهلية حملة برئاسة محمد صالح وعضوية مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط محل لتجارة الأعلاف لمخالفته القانون ١١٣ لسنة ١٩٩٤م لحيازته وبيعه أعلاف مجهولة المصدر والمنشأ وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وقدرها 4 أطنان أعلاف لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
كما تم ضبط 4 محلات بدالين تموينيين لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
كما تم ضبط محل لبيعه سجاير بأزيد من السعر الرسمى ومطعمين لعدم وجود شهادات صحية.

تم  عرض المحاضر على النيابة العامة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين.

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