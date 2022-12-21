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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الدقهلية: الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بالمجان فى قرى ومراكز المحافظة

تضامن الدقهلية
تضامن الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تنظيم قافلة علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين من أهالى قرية البنزينه مركز بلقاس، و قرية طنبول الكبري مركز السنبلاوين، وقرية النسيميه مركز المنصورة فى محافظه الدقهلية.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى المنصورة الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد عبدالعزيز، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكده علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كما قدمت مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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