تعليق صادم من زعيم الديمقراطيين على خطاب زيلينسكي أمام الكونجرس

علق زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، على خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المرتقب في الكونجرس.

وأعرب شومر عن أمله بأن يحضر جميع الجمهوريين في مجلس النواب خطاب زيلينسكي.

وقال شومر: "آمل ألا تؤثر صداقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على آرائهم".

وأوضح شومر أنه "ليس الوقت المناسب للتوقف عن دعم أوكرانيا”.

واعتبر أن "تمرير الحزمة الشاملة يرسل لأوكرانيا رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقف وراءها وزيلينسكي".

وفي وقت سابق من اليوم، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلتقي نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان إن بايدن دعا زيلينسكي لزيارة واشنطن "لتأكيد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "الزيارة ستؤكد التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية".

وسيجري زيلينسكي محادثات مع بايدن وكبار مساعدي الأمن القومي في البيت الأبيض، ويشارك في مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن، ثم يتوجه إلى الكابيتول هيل لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر لها أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع بين الزعيمين في البيت الأبيض، حيث ستتناول المناقشات إلى حد كبير تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.