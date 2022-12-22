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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعقد ورشة عمل بعنوان ”التخلص الآمن وتعظيم الاستفادة من المخلفات“..اليوم

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية  الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث البيئة، عن عقد  ورشة عمل  بعنوان ” التخلص الآمن و تعظيم الإستفادة من المخلفات “وذلك اليوم الخميس الموافق22/12/2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالقاعة الرئيسية بالدور الثالث بالأكاديمية وافترضيا بتقنية الزووم.

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واوضحت أنه تهدف الندوة إلى نشر الوعى وترسيخ المفاهيم البيئية السليمة وبلورة السلوكيات الصحيحة نحو نظافة البيئة ،والتعريف بأهمية نظافة البيئة بالتخلص الاّمن من المخلفات المنزلية بطرق الفرز من المنبع والعمل على تشجيع عملية الإسترجاع الحرارى من المواد الصلبة وتحويلها إلى طاقة حرارية لإستغلالها فى العمليا ت الصناعية أو توليد الطاقة الكهربية .

 

وكذلك الورشة شرح وسائل تدوير  المخلفات الصلبة والزراعية ،وأقتراح وضع نموذج علمى وعملى لحل مشكلة  المخلفات المنزلية والمخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية على مستوى جمهورية مصر العربية، لمزيد من المعلومات وحضور الندوة من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/workshop-7/

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا قطاع المجالس النوعية مجلس بحوث البيئة ورشة عمل التخلص الامن المخلفات Jobs Education

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