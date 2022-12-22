البحث العلمي تعقد ورشة عمل بعنوان ”التخلص الآمن وتعظيم الاستفادة من المخلفات“..اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث البيئة، عن عقد ورشة عمل بعنوان ” التخلص الآمن و تعظيم الإستفادة من المخلفات “وذلك اليوم الخميس الموافق22/12/2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالقاعة الرئيسية بالدور الثالث بالأكاديمية وافترضيا بتقنية الزووم.

واوضحت أنه تهدف الندوة إلى نشر الوعى وترسيخ المفاهيم البيئية السليمة وبلورة السلوكيات الصحيحة نحو نظافة البيئة ،والتعريف بأهمية نظافة البيئة بالتخلص الاّمن من المخلفات المنزلية بطرق الفرز من المنبع والعمل على تشجيع عملية الإسترجاع الحرارى من المواد الصلبة وتحويلها إلى طاقة حرارية لإستغلالها فى العمليا ت الصناعية أو توليد الطاقة الكهربية .

وكذلك الورشة شرح وسائل تدوير المخلفات الصلبة والزراعية ،وأقتراح وضع نموذج علمى وعملى لحل مشكلة المخلفات المنزلية والمخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية على مستوى جمهورية مصر العربية، لمزيد من المعلومات وحضور الندوة من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/workshop-7/