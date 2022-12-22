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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| مثل الألعاب النارية.. آخر زخات شهب لهذا العام تتساقط على مصر الآن.. رابط أرقام الجلوس وأماكن اللجان بامتحانات الترم الأول بآداب عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

مثل الألعاب النارية.. آخر زخات شهب لهذا العام تتساقط على مصر الآن

شهب الدببيات … ظاهرة فلكية مميزة  تشهدها سماء مصر الآن وهي تساقط آخر زخات شهب لعام 2022، حيث تلمع وتساقط من السماء الآن مثل الإلعاب النارية زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات) Ursids وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

 

اتحاد هندسة القاهرة يوفر للطلاب خصما لعروض الصوت والضوء .. اليوم

تُعلن اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية، الحصول على خصم لتذاكر عرض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، وذلك يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر.

 

"الثقافة العربية أمس واليوم وغدا"..جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

تحتفل اليوم  جامعة عين شمس للعام الثاني علي التوالي باليوم العالمي للغة العربية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور  ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت شعار (الثقافة العربية أمس واليوم وغدا حياة ‘استمتاع) ؛ وذلك بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات،  الدكتور احمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية ولفيف من  سفراء الدول العربية والاجنبية؛ وذلك بالحرم الرئيسي للجامعة.

 

البحث العلمي تعقد ورشة عمل بعنوان ”التخلص الآمن وتعظيم الاستفادة من المخلفات“..اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية  الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث البيئة، عن عقد  ورشة عمل  بعنوان ” التخلص الآمن و تعظيم الإستفادة من المخلفات “وذلك اليوم الخميس الموافق22/12/2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالقاعة الرئيسية بالدور الثالث بالأكاديمية وافترضيا بتقنية الزووم.

 

رابط أرقام الجلوس وأماكن اللجان بامتحانات الترم الأول بآداب عين شمس

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

 

للعاملين بجامعة حلوان.. ننشر رابط التسجيل بالدورات التدريبية

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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