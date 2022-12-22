بايدن: أوكرانيا حققت انتصارات في خيرسون وخاركيف

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، إن أوكرانيا حققت انتصارات كبيرة على القوات الروسية في مدينتي خيرسون وخاركيف.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسيكي، الذي يزور الولايات المتحدة: ": 300 يوم من العدوان الروسي غير المبرر على الشعب الأوكراني، لكننا كنا على تواصل مع أوكرانيا منذ بداية الحرب".

وتابع: "نعمل مع شركائنا وحلفائنا على مساعدة أوكرانيا كي تستطيع إعادة بناء بنيتها التحتية، والشعب الأوكراني لن يقف وحيدا في مواجهة العدوان الروسي"، لافتًا إلى أن زيارة زيلنسكي إلى واشنطن تأتي في ظل تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن: "ندرك أن الحرب الأوكرانية هي جزء من شيء أكبر بكثير كما أكدنا على ضرورة قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها حتى قبل إطلاق الحرب، وأكثر من 50 دولة التزمت بتوفير ألفي دبابة ومدرعة و50 منظومة صواريخ لدعم أوكرانيا وتعزيز موقعها".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستقدم ملياري دولار إضافية للشعب الأوكراني بجانب المساعدات العسكرية الجديدة التي أعلنت عنها مساء الأربعاء، والتي تضمنت لأول مرة منظومة باتريوت الدفاعية الصاروخية.

وأوضح بايدن: "دعمنا المتنوع لأوكرانيا صعّب مهمة روسيا في أوكرانيا وقدمنا مليارات الدولارات كمساعدات لكييف للتأكد من قدرة الحكومة الأوكرانية على تقديم الخدمات الأساسية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن روسيا تعكف على استهداف البنية التحتية الأوكرانية وهي تستخدم الشتاء كسلاح.

وقال زيلينسكي لدى وصوله البيت الأبيض في حضور الصحفيين، إنه "لشرف كبير لي أن أكون هنا"، مضيفًا أنه يقدر الرئيس جو بايدن "لما بذله من جهود لمساعدة أوكرانيا". ومنح زيلينسكي بايدن ميدالية تكريم.

وذكر أنه أراد زيارة الولايات المتحدة في وقت أبكر، معرباً عن "امتنان من أعماق القلب" للدعم الأمريكي لبلاده، بعدما قدمت واشنطن إلى كييف أسلحة بمليارات الدولارات في مواجهة الغزو الروسي.

باتريوت في يد كييف

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، أن واشنطن ستزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي، ضمن حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 1.85 مليار دولار، للمرة الأولى.

وقال بلينكن في بيان صحافي، إن تلك الحزمة ستشمل نقل منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا لأول مرة، مشيراً إلى أن المنظومة قادرة على إسقاط صواريخ كروز، والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، كما يمكنها استهداف الطائرات، على مدى أعلى مما كانت تصل إليه القدرات الأوكرانية سابقاً.

وقال بلينكن، إنه فيما تواصل روسيا "هجماتها الوحشية" على البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ترحب بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في واشنطن.

وأضاف أن الزيارة تبرز الالتزام الأمريكي الصلب تجاه الشعب الأوكراني، مشيراً إلى أن هذه هي الحزمة الـ28 من المساعدات الأميركية المقدمة لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وكرر زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة مطالبة العواصم الغربية بأنظمة دفاع جوي متطورة. وتكثف روسيا منذ أكتوبر قصفها للبنى التحتية الأوكرانية في مجال الطاقة.

