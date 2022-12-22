الشكاوى الحكومية: السيسي وجه بـ"مش عايز حد يتصل ويلاقى الخط مشغول".. الاستجابة لاحتياجات المواطنين يعزز الثقة

حل الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية ضيفا برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، مؤكدا أن الوزراء حريصون على مراجعة ما تم حله من مشكلات، وفيما يلى نرصد ابرز التصريحات.

الوزراء

فى البداية أكد مدير منظومة الشكاوي الحكومية الرفاعى أن الوزراء لديهم حرص على مراجعة ما يقوم به فريق العمل الخاص بالوزارة مع الشكاوي الحكومية، وأيضًا المحافظين.

وأضاف مدير منظومة الشكاوي الحكومية، أن الشكوي لا تعنى مشكلة أو تقصير، ولكن تعنى اكتمال، فمن الممكن أن يكون هناك شيء بعيد عن أعين المسئول.

ولفت إلى أن الاستجابة لـ شكاوي المواطنين يعزز الثقة بين المواطن و الحكومة، وأن الشكاوي التى تصل يتم حلها، و الجميع يشعر بسعادة عندما يتم حل مشكلة أى مواطن.

وأشار إلى أن أى مسئول لا يتكاسل، او يبتعد عن حل مشكلات المواطنين، موضحًا أن الكثير من المواطنين يرسل الشكوي وبعد وقت قليل تأتى الاستجابة، فالمواطن يقول :" ما كنت متوقع هذا الحل و الاستجابة السريعة".

وتابع :" نشارك المواطن صاحب الشكوي أو البلاغ، لمتابعة ما تم من قبل الجهة المسئولة".

استجابة فورية

وأكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية، أن هناك بعض المواطنين يكتب على السوشيال ميديا، مشكلة، وبالفعل عندما يتم رصد المشكلة يتم التعامل معها.



وأضاف مدير منظومة الشكاوي الحكومية، أن البعض من المواطنين يقوم بعمل إشارة لـ صفحة الشكاوى، و على الفور يتم التعامل فى الحال.

ولفت إلى أن هناك مشكلة فى مكان من الممكن أن تكون منذ سنوات طويلة، والمسئولين فى مركز الشكاوي، يتحرك لـ التأكد، من الحل.

وأشار إلى أن الجميع يعمل من أجل تحقيق و حل مشكلات المواطنين، وأوضح أن من يعانى من مشكلة عليه أن يرسل لنا، وسيكون التحرك سريع.

وقدم الشكر لـ جميع العاملين فى منظومة الشكاوي الحكومية التى تعمل طوال الوقت، أى شخص لديه مشكلة فـ رقم 16528، هو الخط الساخن لاستقبال الشكاوي.

الشكاوي إلكترونيًا

وأكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية، أن المنظومة أصبحت تتلقى و تفحص و تتابع الشكاوي إلكترونيًا، وأنه تم إعادة النظر فى جميع المكونات بداية من البوابة ويتلقى الاتصالات.



وأضاف مدير منظومة الشكاوي الحكومية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال :" مش عايز حد يتصل و يلاقى الخط مشغول، أو لا يستطيع توصيل طلبه".

ولفت إلى أنه حتى لا يظل المواطن على الانتظار وقت طويل، تم عمل تحديثات وذلك تخفيفًا على المواطنين، وأن هناك ارقام عبر الواتس أب، بسبب مشكلات القمامة وتحمل رقم 01555525444، و 015555516528.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين تريد توصل الشكوى، من خلال الاتصال، وليس من خلال الرسائل أو المواقع الإلكتروني.

وأوضح أن أى مشكلة تصل لـ المنظومة يتم التعامل معها، وذلك من أجل المواطنين.