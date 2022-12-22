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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

صدى البلد

استشهد الشاب الفلسطيني أحمد عاطف مصطفى دراغمة "23 عاما" وأصيب خمسة آخرون بالرصاص، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس.


وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.


وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل في شارع عمان وحالته خطيرة جدا وأعلن عن استشهاده لاحقا، وآخران وصفت حالتهما بالخطرة، والإصابة الرابعة في العين وحالته مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة إلى 19 حالة اختناق بالغاز.


وبارتقاء الشاب دراغمة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيداً، بينهم 53 في قطاع غزة.
 

 

الشاب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي نابلس الاحتلال مصادر طبية فلسطينية

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