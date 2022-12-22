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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. حفل فني بعنوان "اللمة الحلوة 6" ببيت السناري

بيت السناري
بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة، حفلا فنيا تحت عنوان "اللمة الحلوة 6" لعرض مجموعة من المواهب الشابة، وذلك اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء بحضور عدد من الفنانين والكتاب والمثقفين والجمهور العام.
يتضمن الحفل فقرات متنوعة تجمع بين الغناء والشعر والعزف والإلقاء والحكي؛ حيث سوف يتم تقديم مجموعة من الأشعار التي تحكى التجارب الحياتية المختلفة باستخدام الإلقاء الذي يعبر عن الحالات الشعورية والمواقف التي يمر بها الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية والمقطوعات الموسيقية.
يأتي هذا الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعى والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بالشعر الغنائي، والموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.
يذكر أن فريق "اللمة الحلوة" هو تجمع فني وأدبي وثقافي لمجموعة من الشباب الموهوبين في الفنون المختلفة، ويعمل الفريق على تقديم الفنون المختلفة واكتشاف المواهب الشابة، وكذلك بناء جسر من التواصل بين الشباب والشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية المعروفة.

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