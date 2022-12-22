عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. تعطيل الدراسة بمحافظة الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

غيوم وصقيع في الإسكندرية
غيوم وصقيع في الإسكندرية

قرر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

غلق 49 منشأة وضبط 3754 حالة إشغال.. محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات

صعقوا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار.. مصرع 3 شباب غربي الإسكندرية


وأصدر المحافظ تعليماته بمنح إجازة استثنائية، اليوم الخميس، للعاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.
وذكر بيان لمحافظة الإسكندرية أن ذلك يأتي حفاظا على سلامة المواطنين، وفي إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية المعاهد الأزهرية تعطيل الدراسة المدارس الحكومية الاحوال الجوية محافظ الاسكندرية الإدارات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

رئيس الكاف: 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

بالصوت والصورة|بيان عاجل من مرتضى منصور بعد حكم استمرار الحجز على أرصدة الزمالك

عاجل .. وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض تمهيداً لانضمامه للنصر السعودي

ترشيحاتنا

سفير روسيا بواشنطن: أوكرانيا والولايات المتحدة لا تريدان السلام وغير جاهزتين له

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء.. تفاصيل

خلال قصف أوكراني.. إصابة رئيس حكومة دونيستك الموالي لروسيا

الزراعة الفرنسية: نعيش أسوأ موجة من إنفلونزا الطيور

غرائب في قوانين المراة بتونس.. إلغاء بيت الطاعة أبرزها

أمطار رعدية ورياح شديدة.. تحذيرات بشأن طقس السعودية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل بداية السنة الجديدة| خبير يكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2023

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

القرية النائمة.. ما سبب سقوط عشرات السكان في سبات عميق على الحدود الروسية

لا تنظفوا المنازل ليلا .. لسبب صادم

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ