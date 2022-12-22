عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثغرة في القانون التونسي.. هل يحق للمرأة الجمع بين زوجين؟

صدى البلد

في الوقت الذي تستعد فيه فتاة تونسية لزواجها من رجلين في آن واحد نهاية العام الجاري، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد ثغرة في القانون التونسي  يحول دون منع هذه الفتاة من الزواج من أكثر من رجل في وقت واحد.

ففي البلد الذي يحظر على الرجال تعدد الزوجات، ظهرت فتاة تدعى "سندس"، في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، لتعلن عن موعد زواجها من رجلين يوم 31 ديسمبر المقبل، وتقوم بدعوة أصدقائها لحضور حفل الزفاف، في حالة غير مسبوقة.

وقالت سندس إن القانون التونسي الذي يمنع على الرجال تعدد الزوجات، يسمح في المقابل للنساء بالزواج من أكثر من رجل، وعبرت عن سعادتها بكونها أول امرأة تونسية ستتزوج رجلين.

وفي مقطع فيديو آخر، تعهدت "سندس" بالعدل بين زوجيها، مشيرة إلى تلقيها مطالب من رجال آخرين عبروا عن رغبتهم في الزواج منها.

وأثار خروج الفتاة التونسية وإعلان زواجها من رجلين ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر متابع لها أنها استغلت ثغرة قانونية في القانون التونسي داعيا إلى ضرورة التعامل معها في أقرب وقت ممكن، متسائلا: "كيف يمكن لدولة تمنع تعدد الزوجات منذ أكثر من 60 عاما أن تسمح للمرأة بتعدد الأزواج؟".

لكن الناشطة سلمى كمال ترفض أن تعتبر ذلك بمثابة الثغرة القانونية، وتقول في تدوينة إن "القانون التونسي لم يمنع في مادة مفصلة تعدد الأزواج للنساء، لأن هذا الأمر بديهي ومتفق عليه في المجتمع".

ومن جهته، اعتبر الناشط معز بوراوي أن زواج المرأة من رجلين هو "زنا واضح وتقنين للدعارة وخلط للنسب"، داعيا إلى التدخل لمنع هذه الزواج، في حين شككت الناشطة عائشة عماري في جدية الفتاة سندس، ورأت أنها تبحث عن الشهرة وعن استقطاب المتابعين لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، بين ساخر وغاضب، يقول حساب حمل اسم "سعد العطار": "دي مهزلة واستخفاف بالدين".

في سياق ذلك، عقب بن صالحة، أحد المحامين التونسيين بأن “القانون يقول إن تعدد الزوجات ممنوع، ولم يتحدث عن تعدد الأزواج»، مشيرا إلى أن «المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب قانونيا”.

وأضاف بن صالحة أنه "لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأوضح بن صالحة بأن هذا الأمر هو ثغرة قانونية، لافتا أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة “الأزواج" لينص على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.

القانون التونسي الزواج الجمع بين الأزواج سندس فتاة تونسية ثغرة تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

رئيس الكاف: 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

بالصوت والصورة|بيان عاجل من مرتضى منصور بعد حكم استمرار الحجز على أرصدة الزمالك

عاجل .. وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض تمهيداً لانضمامه للنصر السعودي

ترشيحاتنا

إصابة مسئولين كبيرين مواليين لروسيا في قصف أوكراني لفندف في دونيتسك

الخميس 22 ديسمبر.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

سفير روسيا بواشنطن: أوكرانيا والولايات المتحدة لا تريدان السلام وغير جاهزتين له

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء.. تفاصيل

خلال قصف أوكراني.. إصابة رئيس حكومة دونيستك الموالي لروسيا

الزراعة الفرنسية: نعيش أسوأ موجة من إنفلونزا الطيور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل بداية السنة الجديدة| خبير يكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2023

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

القرية النائمة.. ما سبب سقوط عشرات السكان في سبات عميق على الحدود الروسية

لا تنظفوا المنازل ليلا .. لسبب صادم

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ