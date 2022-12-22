ثغرة في القانون التونسي.. هل يحق للمرأة الجمع بين زوجين؟

في الوقت الذي تستعد فيه فتاة تونسية لزواجها من رجلين في آن واحد نهاية العام الجاري، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد ثغرة في القانون التونسي يحول دون منع هذه الفتاة من الزواج من أكثر من رجل في وقت واحد.

ففي البلد الذي يحظر على الرجال تعدد الزوجات، ظهرت فتاة تدعى "سندس"، في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، لتعلن عن موعد زواجها من رجلين يوم 31 ديسمبر المقبل، وتقوم بدعوة أصدقائها لحضور حفل الزفاف، في حالة غير مسبوقة.

وقالت سندس إن القانون التونسي الذي يمنع على الرجال تعدد الزوجات، يسمح في المقابل للنساء بالزواج من أكثر من رجل، وعبرت عن سعادتها بكونها أول امرأة تونسية ستتزوج رجلين.

وفي مقطع فيديو آخر، تعهدت "سندس" بالعدل بين زوجيها، مشيرة إلى تلقيها مطالب من رجال آخرين عبروا عن رغبتهم في الزواج منها.

وأثار خروج الفتاة التونسية وإعلان زواجها من رجلين ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر متابع لها أنها استغلت ثغرة قانونية في القانون التونسي داعيا إلى ضرورة التعامل معها في أقرب وقت ممكن، متسائلا: "كيف يمكن لدولة تمنع تعدد الزوجات منذ أكثر من 60 عاما أن تسمح للمرأة بتعدد الأزواج؟".

لكن الناشطة سلمى كمال ترفض أن تعتبر ذلك بمثابة الثغرة القانونية، وتقول في تدوينة إن "القانون التونسي لم يمنع في مادة مفصلة تعدد الأزواج للنساء، لأن هذا الأمر بديهي ومتفق عليه في المجتمع".

ومن جهته، اعتبر الناشط معز بوراوي أن زواج المرأة من رجلين هو "زنا واضح وتقنين للدعارة وخلط للنسب"، داعيا إلى التدخل لمنع هذه الزواج، في حين شككت الناشطة عائشة عماري في جدية الفتاة سندس، ورأت أنها تبحث عن الشهرة وعن استقطاب المتابعين لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، بين ساخر وغاضب، يقول حساب حمل اسم "سعد العطار": "دي مهزلة واستخفاف بالدين".

في سياق ذلك، عقب بن صالحة، أحد المحامين التونسيين بأن “القانون يقول إن تعدد الزوجات ممنوع، ولم يتحدث عن تعدد الأزواج»، مشيرا إلى أن «المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب قانونيا”.

وأضاف بن صالحة أنه "لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأوضح بن صالحة بأن هذا الأمر هو ثغرة قانونية، لافتا أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة “الأزواج" لينص على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.