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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاستمرار فى المحاولات.. طلب جديد من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة

صدى البلد

أغلق السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، ملف مباراة فاركو، التى نجح فى الفوز بها بهدف قاتل فى الوقت بدلا من الضائع، وأشاد كولر بعزيمة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلى كافح حتى آخر لحظة فى المباراة، وهو ما يمنح الثقة للجميع فى قدرة الفريق على التسجيل فى أى وقت.

وقال إنه يتحدث دوما مع اللاعبين ويطالبهم بالتركيز فى المباريات وعدم الانشغال بموعد تسجيل الأهداف والتحلى بالثقة والاستمرار فى المحاولات حتى آخر لحظة من أجل التسجيل، وأضاف: «مشاركة وتغيير مراكز اللاعبين تتعلق بضغط المباريات المستمر حتى نهاية فبراير، وهذا أمر طبيعى للحفاظ على مستوى الفريق والبحث عن الفوز فى جميع المباريات».

وبرغم تصريحات كولر العلنية والإشادة بلاعبيه، لكنه داخل الغرف المغلقة كان حادا وقويا، ووجه انتقادات شديدة اللهجة للاعبى الفريق لعدم قدرتهم على حسم المباراة مبكرا برغم إدراك المنافس للتعادل، وقال كولر للاعبيه فى اجتماعه بهم إن الأمور ليست جيدة لذلك يجب أن يعمل الجميع لصالح الفريق وليس لمصلحته الشخصية.

وأكد المدير الفنى أنه لن يقبل أن يكون هناك أى عنصر لا يفضل مصلحة الفريق على أى شيء آخر وإلا لن يوجد معه الفترة المقبلة، وشدد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد دعما للصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل والأمور ستكون أفضل دون شك.

وكان الجهاز الفنى قد طالب اللاعبين بالعودة للتدريبات أمس دون راحة برغم العودة من الإسكندرية فى وقت متأخر، بهدف الاستعداد لمواجهة سموحه المقرر لها الأحد المقبل بالدورى، التى يراها كولر صعبة للغاية، خاصة أن المنافس يجيد اللعب أمام الفرق الكبرى ويقوده مدرب يعرف كل نقاط القوة والضعف فى الأهلى.

 

السويسري مارسيل كولر مباراة فاركو فترة الانتقالات الشتوية الاسكندرية سموحة

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