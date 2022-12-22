نفوق أكبر إنسان غاب بأمريكا الشمالية.. سبب شائع لوفاته في هذا العمر

نفق الذكر الأكبر سنا بين قردة إنسان الغاب بأمريكا الشمالية، رودي فالنتينو، في حديقة حيوان هيوستن عن عمر ناهز 45 عاما.

وكان أكبر إنسان غاب في أمريكا الشمالية يتصرف بشكل طبيعي قبيل وفاته، لكنه كان يتناول أدوية لعلاج مرض متقدم في القلب.

وأوضحت المتحدثة باسم حديقة حيوان هيوستن، جيسيكا رييس، أن إنسان الغاب قضى وقتا خارج مسكنه دون أن تظهر عليه أي علامات على بطء الحركة، ووجد حراسه أنه لا يستجيب لهم في وقت إغلاق الحديقة.

وقالت المتحدثة باسم حديقة حيوان هيوستن: "أكل رودي فالنتينو، الذكر الأكبر سنا بين قردة إنسان الغاب بأمريكا الشمالية كعكة إضافية قبل انتهائهم من تفقد المكان، وبعد ها ذهب للنوم، ثم نفق".

ولفتت إلى أن إنسان الغاب رودي فالنتينو كان يسكن نفس المنزل بحديقة حيوان هيوستن مع رفيقته كيلي، التي تبلغ من العمر 42 عاما، منبهة: "العاملون بالحديقة يراقبون كيلي عن كثب. تحسبا لرؤية أي علامات على التوتر أو الحزن".

وولد رودي فالنتينو، الذكر الأكبر سنا بين قردة إنسان الغاب بأمريكا الشمالية في الثامن من ديسمبر عام 1977 في حديقة حيوان غلاديس بورتر في براونزفيل بولاية تكساس، ثم انتقل إلى حديقة حيوان هيوستن في العام التالي.

وتعد حيوانات إنسان الغاب من القردة العليا المهددة بالانقراض، ولا توجد في البرية إلا في جزيرتي بورنيو وسومطرة في جنوب شرق آسيا.



إنسان الغاب

إنسان الغاب

ويصل عمر إنسان الغاب إلى ما بين 30 و40 عاما في الطبيعة، وفقا لناشيونال جيوغرافيك.

وتعيش الآن أربعة من قردة إنسان الغاب في حديقة حيوان هيوستن، بينها أنثى تبلغ من العمر 50 عاما تدعى شايان.

وتعتبر أمراض القلب مشكلة صحية شائعة لدى إنسان الغاب، خاصة الذكور الذين لا يعيشون عادة حياة أطول من الإناث.