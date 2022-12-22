عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني: تزويد كييف بمنظومة باتريوت يفتح الباب لمزيد من الإمدادات

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من طراز “باتريوت” يفتح الباب أمام الحلفاء لاتخاذ خطوات مماثلة.

وكتب كوليبا، في منشور عبر موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء “يوكرنفورم” الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا ستتلقى قريبًا أول بطارية من هذه الأنظمة الأكثر تقدمًا، وهذا مستوى جديد تمامًا لحماية المجال الجوي، مضيفا "أن الأهم من ذلك، يفتح قرار بايدن الباب أمام المزيد من أنظمة باتريوت".

وأشار إلى أن الطريق إلى هذا القرار بدأ حتى قبل بدء الحرب الشاملة، لافتا إلى أنه - في أبريل 2021 - كان أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول من دعا الولايات المتحدة علنًا إلى إمداج أوكرانيا بهذا النظام. 

وتابع وزير الخارجية الأوكراني قائلا: "أتذكر أنهم كانوا متشككين بشأن هذه المطالبة في ذلك الوقت، لكننا صدقنا وعملنا على جميع المستويات"، مضيفا: “أتذكر كيف أثرت هذه المسألة في المفاوضات في نوفمبر وديسمبر 2021”. 

واستطرد كوليبا قائلا: "في الأيام الأولى للحرب، أقنع زيلينسكي ويرماك وأنا ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف شركاء الولايات المتحدة مرة أخرى أننا بحاجة إلى صواريخ باتريوت. وبالفعل في نهاية نوفمبر، كثفنا هذه المحادثة مجددا خصوصا خلال الاجتماع الوزاري لحلف الناتو، قلت ذلك بصراحة "جئت من أجل المحولات والباتريوت".

وتابع القول إن "باتريوت في أوكرانيا يعني إنقاذ الأرواح والبنية التحتية المدنية هذه هزيمة استراتيجية أخرى لروسيا التي ستفقد نفوذها للتخويف والإرهاب. بل ويعني اقتراب انتصارنا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أعلن أمس أن أنظمة باتريوت قد أُدرجت في حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى أكثر من 100 ألف جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف دبابة، وأكثر من 6 آلاف من المركبات المدرعة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

القانون في صالحها.. مفاجأة سعيدة للفنانة منة شلبي بعد ثبوت تعاطيها المخدرات

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

تراجع الذهب ..عيار 21 يفقد 180 جنيهاً ببداية تعاملات اليوم الخميس

رئيس "كاف": 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

حشد عسكري وحدث طارئ.. إسرائيل تستدعي آلاف الجنود من الجيش بنداء عاجل

ترشيحاتنا

وزير العدل يمنح صفة مأمور الضبط القضائي لـ عاملين بـ مياه أسوان

رد فعل مفاجئ من كولر بعد تأكد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

بسبب استراتيجية الأمن القومي اليابانية.. روسيا ترسل تحذيرات خطيرة لـ طوكيو

سقوط 4 خلايا تجسس تابعة لـ الموساد..إعلان من الاستخبارات الإيرانية

براتب حتى 3000 جنيه.. فرص عمل بإحدى القرى السياحية في الغردقة

مقابل غرامة كوليبالي.. تفاصيل جديدة حول ضم الأهلي مهاجم النجم الساحلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 أيام فقط وصفة خارقة تخلصك من سموم الجسم

مش هتصدق.. تدليك القدمين قبل النوم يحميك من 4 أمراض غير متوقعة

القصة الكاملة لشاب الشرقية العائد من الموت.. دجال أمر بدفنه حيا

احذري طهى الدجاج المجمد في المقلاية الهوائية.. لهذه الأسباب

فيديو

"مش عايزة أسمع صوت".. أحلام تنفعل فى كواليس سعودي أيدول I فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ