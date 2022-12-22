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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة: ضبط 5 أشخاص في جرائم سرقة مختلفة

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة في كشف العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها.

ففي الشرابية ، تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" وبحوزتهما 5 هواتف محمولة "مجهولين المصدر".

وفي منطقة التبين، تم ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين لقيامهما بسرقة 2 شباك ألوميتال من داخل إحدى المدارس.

المتهمين

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات و غفلتهم واستبدالها بأُخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب الحصول منهم على الرقم السرى وبحوزته عدد 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين ومبلغ مالى .

المتهمين

بمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة مديرية امن القاهرة سرقة مباحث القاهرة سرقة المواطنين

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